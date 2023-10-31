#السهرة_الرياضية – فتيات يتمردن على العادات والتقاليد في أفغانستان بممارسة الرياضة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

learning to skateboard in a warzone

يستعرض فيلم Learning to Skateboard in a Warzone (If You're A Girl) مجهودات المنظمة غير الربحية Skateistan التي بدأت كمدرسة تزلج في عام 2007 للفتيات من الأحياء الفقيرة ليتعلمن القراءة والكتابة والتزلج في كابول، أفغانستان، حيث لا يُسمح للشابات بالمشاركة في الأنشطة الرياضية.

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