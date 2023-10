السهرة_الرياضية – فتيات يتمردن على العادات والتقاليد في أفغانستان بممارسة الرياضة

يستعرض فيلم Learning to Skateboard in a Warzone (If You're A Girl) مجهودات المنظمة غير الربحية Skateistan التي بدأت كمدرسة تزلج في عام 2007 للفتيات من الأحياء الفقيرة ليتعلمن القراءة والكتابة والتزلج في كابول، أفغانستان، حيث لا يُسمح للشابات بالمشاركة في الأنشطة الرياضية.

