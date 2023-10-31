Gaming - الإعلان عن البدء في إعادة إنتاج لعبتي ماكس بين 1 و2
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 16:28
كتب : FilGoal
أعلنت شركة Remedy نيتها إعادة صنع لعبتي ماكس بين 1 و2 وطرحهم خلال الفترة المقبلة.
وفقا للشركة فإن اللعبتين قد دخلا في مرحلة الاستعداد للإنتاج وسيتم تطويرهم عبر محرك Northlight.
اللعبتان سيطرحا لأجهزة الكومبيوتر وps5 و X box series.
وتتولى Remedy التطوير بينما تقوم Rockstar بتمويل المشروع.
الجزء الأول كان قد تم إنتاجه عام 2001 بينما تم إنتاج الجزء الثاني عام 2003.
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