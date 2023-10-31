Gaming - الإعلان عن البدء في إعادة إنتاج لعبتي ماكس بين 1 و2

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 16:28

كتب : FilGoal

صورة ماكس بين

أعلنت شركة Remedy نيتها إعادة صنع لعبتي ماكس بين 1 و2 وطرحهم خلال الفترة المقبلة.

وفقا للشركة فإن اللعبتين قد دخلا في مرحلة الاستعداد للإنتاج وسيتم تطويرهم عبر محرك Northlight.

اللعبتان سيطرحا لأجهزة الكومبيوتر وps5 و X box series.

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وتتولى Remedy التطوير بينما تقوم Rockstar بتمويل المشروع.

الجزء الأول كان قد تم إنتاجه عام 2001 بينما تم إنتاج الجزء الثاني عام 2003.

gaming ماكس بين
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