Gaming - الإعلان عن البدء في إعادة إنتاج لعبتي ماكس بين 1 و2

أعلنت شركة Remedy نيتها إعادة صنع لعبتي ماكس بين 1 و2 وطرحهم خلال الفترة المقبلة.

وفقا للشركة فإن اللعبتين قد دخلا في مرحلة الاستعداد للإنتاج وسيتم تطويرهم عبر محرك Northlight.

اللعبتان سيطرحا لأجهزة الكومبيوتر وps5 و X box series.

وتتولى Remedy التطوير بينما تقوم Rockstar بتمويل المشروع.

الجزء الأول كان قد تم إنتاجه عام 2001 بينما تم إنتاج الجزء الثاني عام 2003.