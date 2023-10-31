إنبي يعلن تمديد تعاقده مع أحمد العجوز

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

تمديد تعاقد أحمد العجوز مع إنبي

أعلن نادي إنبي تمديد تعاقده مع أحمد العجوز لاعب وسط الفريق لمدة 3 سنوات مقبلين.

أحمد العجوز

النادي : إنبـي

إنبـي

صاحب الـ 30 عاما يلعب مع إنبي منذ عام 2019 بعد الانتقال من بتروجت.

وشارك العجوز في 4 مباريات مع إنبي خلال أول 5 جولات.

أخبار متعلقة:
باقي لـ 2027.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع فينيسيوس رئيس نادي البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور مؤتمر الشناوي: نعول كثيرا على الجماهير.. واعتدنا على ضغط المباريات

ومنذ الانتقال للفريق شارك العجوز مع إنبي في 109 مباراة وخلالهم سجل 5 أهداف وصنع 7.

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويستعد الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر على استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري المصري.

أحمد العجوز إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
رئيس نادي البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق أوسوريو يعود لقيادة مران الزمالك مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول الإشراف على الكرة ومتحدث رسمي ومدير تنفيذي مؤقت.. قرارات أول اجتماع لإدارة الزمالك في الجول يكشف ما قاله بابافاسيليو للاعبي البنك الأهلي عقب الهزيمة من مودرن فيوتشر إثارة الدقائق الأخيرة.. مودرن فيوتشر يفوز ويترك البنك الأهلي بلا نقاط انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) فيوتشر معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب
أخر الأخبار
أسطورة ألمانيا: تتويج ميسي بالكرة الذهبية مهزلة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاوتارو: هذا قراري بشأن الانتقال لريال مدريد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يعلن تمديد تعاقده مع أحمد العجوز 26 دقيقة | الدوري المصري
باقي لـ 2027.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع فينيسيوس 44 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس نادي البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الشناوي: نعول كثيرا على الجماهير.. واعتدنا على ضغط المباريات ساعة | الكرة المصرية
رومانو: رغم الإيقاف.. يوفنتوس قرر تمديد تعاقد فاجيولي وزيادة راتبه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا