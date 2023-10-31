إنبي يعلن تمديد تعاقده مع أحمد العجوز

أعلن نادي إنبي تمديد تعاقده مع أحمد العجوز لاعب وسط الفريق لمدة 3 سنوات مقبلين.

أحمد العجوز النادي : إنبـي إنبـي

صاحب الـ 30 عاما يلعب مع إنبي منذ عام 2019 بعد الانتقال من بتروجت.

وشارك العجوز في 4 مباريات مع إنبي خلال أول 5 جولات.

ومنذ الانتقال للفريق شارك العجوز مع إنبي في 109 مباراة وخلالهم سجل 5 أهداف وصنع 7.

ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويستعد الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر على استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري المصري.