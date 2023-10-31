إنبي يعلن تمديد تعاقده مع أحمد العجوز
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 15:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنبي تمديد تعاقده مع أحمد العجوز لاعب وسط الفريق لمدة 3 سنوات مقبلين.
أحمد العجوز
النادي : إنبـي
صاحب الـ 30 عاما يلعب مع إنبي منذ عام 2019 بعد الانتقال من بتروجت.
وشارك العجوز في 4 مباريات مع إنبي خلال أول 5 جولات.
ومنذ الانتقال للفريق شارك العجوز مع إنبي في 109 مباراة وخلالهم سجل 5 أهداف وصنع 7.
ويحتل إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.
ويستعد الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر على استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري المصري.
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