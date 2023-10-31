رئيس نادي البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 14:45

كتب : حامد وجدي

طارق مصطفى وأشرف نصار رئيس البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن تولي طارق مصطفى المسؤولية الفنية للفريق خلفا لنيكوديموس بابافاسيليو.

ورحل بابافاسيليو عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمس الإثنين من مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وأعلن نصار عبر FilGoal.com تولي طارق مصطفى المسؤولية الفنية للفريق خلفا للمدرب القبرصي.

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ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

التجربة ستكون هي الأولى لطارق مصطفى كمدير فني في الدوري المصري.

وسبق لمصطفى وأن تولى منصب المدرب المساعد في منتخب مصر حسام البدري كما عمل كمساعد في الجهاز الفني للزمالك عام 2015.

التجربة الأخيرة لطارق مصطفى كانت مع فريق أولمبيك أسفي المغربي في الموسم الماضي وقاد الفريق في 39 مباراة فاز خلالهم في 16 وتعادل 15 وخسر 8 مباريات.

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بدون أي رصيد من النقاط بعد خسارة أول 5 جولات.

وسيقود مصطفى مباراته الأولى مع البنك الأهلي ضد المصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

البنك الأهلي طارق مصطفى أشرف نصار
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