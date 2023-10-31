مؤتمر الشناوي: نعول كثيرا على الجماهير.. واعتدنا على ضغط المباريات

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أن فريقه قد اعتاد على اللعب في ظل ضغط المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم على استاد القاهرة.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا وقت للحديث حاليا لأننا متأخرين في النتيجة".

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وتابع "نعول كثيرا على جماهيرنا في المباراة وقادرين على تقديم لقاء قوي".

وأضاف "اعتدنا على ضغط المباريات وغدا سنلعب وسط جماهيرنا ولدينا تركيز كبير وهدفنا الوحيد هو التأهل للنهائي".

وأتم "نلعب من أجل الجماهير الذين يقفون خلفنا دائما ونعلم جميعا أهمية اللقاء".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز صنداونز بهدف دون مقابل في جنوب إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني، بينما تأهل صنداونز على حساب بترو أتليتكو.

الأهلي محمد الشناوي ماميلودي صنداونز الدوري الإفريقي لكرة القدم
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