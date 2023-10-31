أوسوريو يعود لقيادة مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة.

وعاد خوان كارلوس أوسوريو لقيادة مران الفريق بعد أن غاب عن مران الأمس لسفره بعد حصول على إذن من إدارة النادي.

وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران للحديث عن أهمية المباراة المقبلة وشرح بعض الجمل التنظيمية لتطبيقها في مران اليوم.

وشهد التدريب مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل طبيعي بعدما خاض تدريبات بدنية وتأهيلية في مران الأمس.

وواصل مصطفى شلبي برنامجه التأهيلي ولم يشارك في التدريبات الجماعية في ظل معاناته من إصابة بكدمة قوية في القدم تعرض لها خلال مواجهة إنبي الأخيرة.

وعقد أوسوريو جلسة مع محمد عبد الغني ومحمد طارق ثنائي دفاع الفريق على هامش المران لشرح بعض الأمور الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز المتصدر.