أوسوريو يعود لقيادة مران الزمالك

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 13:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

استأنف الزمالك مرانه صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة.

وعاد خوان كارلوس أوسوريو لقيادة مران الفريق بعد أن غاب عن مران الأمس لسفره بعد حصول على إذن من إدارة النادي.

وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران للحديث عن أهمية المباراة المقبلة وشرح بعض الجمل التنظيمية لتطبيقها في مران اليوم.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - كاف يرفض اعتماد ملعب فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا ميرور: مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كالفن فيليبس بي بي سي: يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. السعودية بلا منافس لاستضافة كأس العالم 2034 بايرن: نرغب في بقاء موسيالا مدى الحياة.. وسنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة

وشهد التدريب مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل طبيعي بعدما خاض تدريبات بدنية وتأهيلية في مران الأمس.

وواصل مصطفى شلبي برنامجه التأهيلي ولم يشارك في التدريبات الجماعية في ظل معاناته من إصابة بكدمة قوية في القدم تعرض لها خلال مواجهة إنبي الأخيرة.

وعقد أوسوريو جلسة مع محمد عبد الغني ومحمد طارق ثنائي دفاع الفريق على هامش المران لشرح بعض الأمور الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

الزمالك مران الزمالك خوان كارلوس أوسوريو
نرشح لكم
مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول الإشراف على الكرة ومتحدث رسمي ومدير تنفيذي مؤقت.. قرارات أول اجتماع لإدارة الزمالك في الجول يكشف ما قاله بابافاسيليو للاعبي البنك الأهلي عقب الهزيمة من مودرن فيوتشر إثارة الدقائق الأخيرة.. مودرن فيوتشر يفوز ويترك البنك الأهلي بلا نقاط انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) فيوتشر معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب التشكيل - خماسي الزمالك السابق أساسي مع البنك الأهلي.. ومروان يقود هجوم فيوتشر بدون أهداف لثاني مرة.. التعادل يحسم مواجهة الداخلية والإسماعيلي
أخر الأخبار
مؤتمر ناري من موكوينا: في كل مرة يخسر الأهلي يشكو التحكيم.. نحن من تعرضنا للظلم 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
لاعب صنداونز: سنلعب ضد الأهلي لنشرف الكرة الإفريقية 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليونة + قوة = هدف صاروخي في الكلاسيكو.. كيف فسر العلم قذيفة بيلينجهام في برشلونة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوسوريو يعود لقيادة مران الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - كاف يرفض اعتماد ملعب فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميرور: مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كالفن فيليبس ساعة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: يتبقى الإعلان الرسمي فقط.. السعودية بلا منافس لاستضافة كأس العالم 2034 ساعة | السعودية
بايرن: نرغب في بقاء موسيالا مدى الحياة.. وسنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا