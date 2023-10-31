لاوتارو: هذا قراري بشأن الانتقال لريال مدريد

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

علق لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي على أخبار مفاوضات ريال مدريد للتعاقد معه وتدعيم خط الهجوم.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

إنتر
الدوري الإيطالي

وحسب التقارير الإخبارية فإن النادي الملكي يحتاج لضم مهاجم جديد خاصة بعد عدم التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية والاكتفاء بخوسيلو.

وتحدث قائد النيراتزوري للصحفيين قبل مراسم حفل الكرة الذهبية قائلا: "ريال مدريد؟ نتحدث عن ناد كبير جدا، لكن عقلي دائما مع إنتر".

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وأضاف "لدي عقد وسعيد جدا للتواجد مع إنتر وكذلك عائلتي تشعر بالسعادة والراحة في ميلانو".

واحتل المهاجم الأرجنتيني المركز الـ20 في جدول تصنيف الكرة الذهبية.

ويتحدد مركز كل لاعب في القائمة عن طريق تصويت 100 صحفي حول العالم، وتتحدد الجنسيات من خلال أول 100 مركز في جدول تصنيف اتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما الموسم الماضي من التتويج ببطولة كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي وكأس العالم رفقة الأرجنتين بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مارتينيز جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بتسجيله 11 هدفا في 10 مباريات خاضها.

وكذلك يحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ25 نقطة.

إنتر الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز الأرجنتين ريال مدريد
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