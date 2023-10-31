بايرن: نرغب في بقاء موسيالا مدى الحياة.. وسنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 12:07

كتب : FilGoal

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ

شدد جان كريستيان دريسين المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ على رغبته في بقاء جمال موسيالا مع الفريق إلى الأبد.

جمال موسيالا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال دريسين عبر شبكة BR24: "سأحب أن يبقى جمال موسيالا برفقة بايرن طوال عمره، هو بالفعل من لاعبي القمة في كرة القدم ايوم".

وتابع "سنعمل بشكل جيد لنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة هذه هي خطتنا".

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كانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة كل من مانشستر سيتي وريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل.

صاحب الـ 20 عاما يلعب مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ منذ عام 2020 بعد الانضمام من ناشئين تشيلسي.

وشارك موسيالا في 135 مباراة مع بايرن ميونيخ منذ الانضمام للفريق وخلالهم سجل 35 هدفا وصنع 26.

وتوج موسيالا مع بايرن بالدوري الألماني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني 3 مرات.

وسجل اللاعب الألماني صاحب الأصول الإنجليزية هدف تتويج بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من الدوري بالموسم الماضي.

جمال موسيالا بايرن ميونيخ جان كريستيان دريسين
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