دوري NBA - نهاية الأزمة.. جيمس هاردن ينضم إلى لوس أنجلوس كليبرز

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

جيمس هاردن

انتهت الأزمة التي نشبت بين جيمس هاردن وفريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بانتقال اللاعب ذو اللحية الشهيرة إلى فريق لوس أنجلوس كليبرز بشكل رسمي.

واتفق فريق فيلادلفيا على انتقال لاعبه جيمس هاردن إلى لوس أنجلوس كليبرز بالإضافة إلى زميله في الفريق بي جي تاكر، وأيضا اللاعب فيلب بيترسوف.

بينما يحصل فريق فيلادلفيا على كل من ماركوس موريس ونيكولاس باتوم وروبرت كوفينجتون وكي جي مارتن وعدد من بطاقات درافت لاختيار اللاعبين.

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وبذلك يجتمع جيمس هاردن مع نجوم لوس أنجلوس كليبرز وعلى رأسهم كواي ليونارد وبول جورج، وأيضا راسيل وستبروك.

ونشبت أزمة كبيرة بين هاردن ومسؤولي نادي فيلادلفيا في الموسم الماضي بعد خروج الفريق من الأدوار الإقصائية.

كما خرج جيمس هاردن وهاجم بشكل صريح داريل موري المدير العام لفريق فيلادلفيا واتهمه بالفشل.

ورفض أيضا جيمس هاردن خوض فترة الإعداد مع فيلادلفيا وغاب عن كل الأحداث التي سبقت الموسم الجاري، ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة.

جيمس هاردن البالغ من العمر 34 عاما يعتبر أحد أبرز لاعبي كرة السلة في العالم ودوري NBA في السنوات الماضية.

وفاز بلقب أفضل لاعب في دوري NBA موسم 2018.

ويحتل أيضا جيمس هاردن المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في تاريخ NBA بعد ستيفن كيري وراي ألين.

NBA جيمس هاردن
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