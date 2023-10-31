السهرة_الرياضية – "ميسي بغداد" .. طفل عراقي فقد ساقه ولم ينته حبه لكرة القدم
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 11:32
كتب : FilGoal
يعرض فيلم "ميسي بغداد" العراقي مقاومة شعب العراق وإصرارهم، عبر قصة طفل لم يوقف الإرهاب والعنف حبه لكرة الدقم.
في فيلم "ميسي بغداد"، يعيش "حمودي" البالغ من العمر 10 سنوات بساق واحدة، ما يقلل فرص مشاركته في مباريات كرة القدم مع أصدقاءه، ويزداد الأمر سوءًا حين يعطل التلفاز الخاص به عن العمل، ما يصعب مشاهدته لدوري أبطال أوروبا واللقاء المنتظر بين ميسي ورونالدو.
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