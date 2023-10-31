ديلي ميل: لأول مرة.. نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية من مباراة واحدة من الموسم المقبل

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد يحتفل بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

كشفت صحيفة ديلي ميل عن تعديل نظام نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بداية من الموسم المقبل.

وتقام مباريات كأس الرابطة من مباراة واحدة في جميع أدواره فيما عدا دور نصف النهائي والذي يقام بنظام الذهاب والإياب.

وفقا لديلي ميل فإن رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت تعديل نظام البطولة لأول مرة في تاريخها وبعد 52 عاما من انطلاقا وسيقام دور نصف النهائي من مباراة واحدة بداية من الموسم المقبل.

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يأتي ذلك القرار بعد اتفاق الدوري الإنجليزي على حزمة تمويل جديدة مقابل 900 مليون جنيه إسترليني لمدة 6 سنوات وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وكان الدوري الإنجليزي قد ضغط لسنوات عديدة على الرابطة لتقليص نصف النهائي لمباراة واحدة لتخفيف ضغط المباريات ولكن المساعي كانت تفشل لأسباب مالية.

وفقا لديلي ميل فإن الرابطة قد تفاوضت مع شبكة سكاي سبورتس على بند في عقود البث التلفزيوني الجديدة بقيمة 935 مليون جنيه إسترليني يمكنها من إلغاء مباراة الذهاب والإياب في نصف النهائي دون التعرض لعقوبة مالية.

خوض نصف النهائي من مباراة واحدة قد يؤدي إلى إقامة مبارياته في ملاعب محايدة وألا يكون بنظام القرعة ويلعب أحد أطرافها على ملعبه.

وكان مانشستر يونايتد قد توج باللقب بالموسم الماضي بعد أن فاز على نيوكاسل في المباراة النهائية.

ويعد ليفربول هو أكثر الأندية تتويجا بالقب في 9 مرات سابقة.

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