تليجراف: رغم هزيمة الدربي.. راشفورد احتفل في ملهى ليلي

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية عن ذهاب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد لأحد الملاهي الليلية عقب ساعات من مباراة دربي مانشستر.

وخسر مانشستر يونايتد من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ونشرت الصحيفة أن الجناح الإنجليزي ذهب بعد المباراة مباشرة إلى أحد الملاهي الليلية في وسط مدينة مانشستر للاحتفال بعيد ميلاده.

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قد حضر الحفل الخاص الذي نُظم من قبل بعض الأصدقاء المقربين له من خارج كرة القدم.

وشددت أن راشفورد ذهب للمران في اليوم التالي في الموعد المحدد دون تأخير، ولكن لم تتضح رؤية إيريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر بشأن اتخاذ قرارات تأديبية بعقوبته.

رفض ممثلو النادي وراشفورد من إعطاء أي تعليقات للصحيفة بشأن هذه المعلومات.

يذكر أن راشفورد تعرض لعقوبة تأديبية في الموسم الماضي بعدما تأخر عن اجتماع للفريق قبل مواجهة ولفرهامبتون بوضعه على مقاعد البدلاء من قبل مدربه الهولندي.

واعتذر راشفورد بعد ذلك بشأن التأخير بسبب نومه كثيرا.

ولعب راشفورد 13 مباراة مع الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.