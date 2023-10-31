مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. كأس الرابطة الإنجليزية ودوري المحترفين

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 10:44

كتب : FilGoal

كأس الرابطة الإنجليزية

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023.

ويلعب وادي دجلة ضد النصر للتعدين في تمام الثانية والنصف مساء، ويلتقي فريق راية ضد بتروجت في التوقيت ذاته.

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وكذلك تُلعب 3 مباريات أخرى في التوقيت ذاته، الأولى تجمع بين القناة وحرس الحدود، والثانية بين أبو قير للأسمدة والسكة الحديد، وأخيرا يلعب لافينا ضد دكرنس.

وتذاع إحدى المباريات بشكل مباشر عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

في إنجلترا تقام اليوم بعض مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة، ويلعب فريق إكستر سيتي ضد ميدلزبره في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب أيضا مانسفيلد تاون ضد بورت فايل في التوقيت ذاته وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كما تقام اليوم مباريات كأس ألمانيا بداية من دور الـ32 للبطولة.

وفي السعودية تقام مباريات دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

لمعرفة جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

كأس الرابطة الإنجليزية دوري المحترفين
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