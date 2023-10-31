مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - عمر كمال

تحدث علاء ميهوب مدير الكرة في نادي مودرن فيوتشر عن سبب غياب عمر كمال عن المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي، وقدم إجابة قاطعة بشأن عرضه للبيع.

وقال ميهوب في تصريحاته لقناة صدى البلد: "عمر كمال كان يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية للقدمين، وأوصى الطبيب بعدم المجازفة به".

وأضاف "أحمد عاطف لم يتواجد أيضا وكذلك ناصر ماهر إلى جانب أحمد رفعت وبالتالي كانت لدينا غيابات صعبة".

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وأوضح "عمر كمال أراد التواجد في القائمة ولكن المدرب ريكاردو فورموسينيو أصر على عدم المجازفة به".

وأكمل ميهوب "عمر كمال معروض للبيع في يناير. الاختيار الأول للاعب هو الاحتراف. مودرن فيوتشر رغبته لن تختلف عن رغبة اللاعب".

وتابع "اللاعب أكد أنه لن يرحل مجانا وسيتم بيعه من خلال النادي، ولم يصلنا أي عرض رسمي حتى الآن".

وواصل "عمر كمال يعتبر أن نادي مودرن فيوتشر هو من أعاده إلى النجومية والتألق وبالتالي يرفض الرحيل دون أن يستفيد النادي منه.

وأردف "عمر كمال بمثابة ابني وقال لي أن اختياره الأول هو الاحتراف الخارجي، بعد ذلك سينظر في العروض المحلية. سنختار العرض المناسب لنا وللاعب في النهاية ولن نقف ضد مصلحته".

واختتم "سنجتمع مع عمر كمال ومن الممكن أن يتم تجديد تعاقده أيضا، في النهاية كل شيء سيتم عن طريق النادي مع احترام رغبة اللاعب. عمر كمال يحترمنا ونحن يجب أن نحترمه بالمثل".

وانضم عمر كمال لصفوف فيوتشر صيف 2021 قادما من المصري، علما بأنه وقع للزمالك لكن انتقاله توقف بسبب إيقاف الأبيض عن القيد في نفس الصيف.

الظهير البالغ 30 عاما ارتدى قميص فيوتشر في 62 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 1 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية 2021.

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