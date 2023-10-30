ميسي: أريد تقاسم الكرة الذهبية مع زملائي في الأرجنتين.. ولا أعرف إذا كان أمامي الكثير في كرة القدم

شدد ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي على أنه لم يكن يتوج بالكرة الذهبية لولا ما حققه برفقة زملائه في كأس العالم.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وتوج ميسي بالكرة الذهبية لعام 2023 كأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وقال ميسي خلال الحفل: "أريد أن أتقاسم تلك الجائزة مع زملائي في المنتخب لأنها تأتي بسبب ما حققته برفقة المنتخب وهي جائزة لكل المجموعة والجهاز الفني والشعب الأرجنتيني".

واستمر "لا أريد أن أنسى هالاند ومبابي لقد قدما عاما لا يصدق، هالاند قدم موسم استثنائي وفاز بكل شيء ومتأكد أنه سيتوج بالجائزة في المستقبل".

وتابع "أرى الكثير من اللاعبين الشباب الذين سأستمتع بمشاهدتهم وهم يقدمون كرة قدم جميلة عقب اعتزالي".

وشدد "التتويج بكأس العالم كان الحلم الوحيد الذي ينقصني والحمد لله تمكنت من تحقيقه وأريد أن أشكر الجميع في كل الجنسيات الذين أرادوا تتويج الأرجنتين باللقب".

وأكمل "كل الكرات الذهبية هي خاصة جدا لي ولكن الجوائز الجماعية هي الأهم وبسببها تأتي الجوائز الفردية"

وأردف "لم أتصور أبدا أن أحظى بتلك المسيرة وأن أكون محظوظا بكل ذلك وأن أحقق كل أهدافي في كرة القدم، هذا صعب جدا".

واستمر "أن تكون في أفضل نادي في التاريخ وأن تفوز بكل الألقاب الفردية والجماعية".

وأضاف "تلقيت العديد من الهزائم القاسية مع منتخب الأرجنتين ولكن أنا لا أستسلم أبدا وحقق كوبا أمريكا وكأس العالم".

وكشف "لم أحظى بتلك الفترة الطويلة بدون كرة قدم وربما هذه هي اللحظة الأصعب بعد رحيلي عن أوروبا ولكنه كان خيارا صحيحا وأنا سعيد به وبيكهام شخص رائع وحاليا سأحظى بوقت أطول للاستمتاع مع عائلتي وبالتواجد في الأرجنتين لفترة طويلة".

وواصل "مرت فترة طويلة منذ كرتي الذهبية الأولى وهذه وربما الآن أصبحت أكثر تلقائية وسأتمتع بها بشكل مختلف".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان يتبقى لي الكثير أو القليل في كرة القدم ولكنني استمتع بمسيرتي وسأستمر في الاستمتاع بها".

وأتم "لا أعرف كنت أتحدث عن ذلك في الفترة الأخيرة ولكن أريد أن أستمر في الاستمتاع وأن أكون في حالة بدنية جيدة ولن أحدد رقم معين لأن كرة القدم تتغير في كل يوم وأتمنى الاستمرار لفترة طويلة لأنني أحب كرة القدم".

ورفع ميسي لقب كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين، متغلبا على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

أما على الصعيد المحلي فقد حقق لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، قبل انتقاله في الصيف إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتغلب ميسي على إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الذي حل في المركز الثاني.

وتوج النرويجي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، مسجلا 36 هدفا ليحطم بهم الرقم القياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لـ ميسي الفوز بالجائزة 4 مرات على التوالي في 2009 و2010 و2011 و2012، ثم عاد لتحقيقها في 2015، ثم 2019 وأخيرا 2021.

جاء ذلك في زمن احتكاره للجائزة رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حققها في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

نهاية الاحتكار بين 2008 و2017 أتت على يد لوكا مودريتش في 2018، ثم ألغيت الجائزة في 2020 بسبب الجائحة، وأخيرا توج بها كريم بنزيمة في العام الماضي 2022.

ميسي -36 عاما- كان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية بالفعل، والذي عمقه إلى 8.

ولا يزال كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 كرات ذهبية.

ومن بعدهما يأتي الفرنسي ميشيل بلاتيني والهولنديان يوهان كرويف وماركو فان باستن برصيد 3 كرات لكل منهما.

ولا يوجد لاعب حالي حقق الجائزة مرتين حتى الآن باستثناء ميسي ورونالدو، حيث يتساوى الخماسي كارل هاينز رومينيجه وفرانز بيكنباور ورونالدو "الظاهرة" وكيفن كيجان وألفريدو دي ستيفانو بكرتين ذهبيتين لكل منهم.