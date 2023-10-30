هازارد يكشف أسباب اعتزاله المبكر

كشف إيدين هازار لاعب ريال مدريد السابق أسباب اتخاذ القرار باعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

إدين هازارد النادي : معتزل

وقرر هازارد اعتزال كرة القدم بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

وحل البلجيكي صاحب الـ 32 عاما ضيفا في حفل الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول لتقديم جوائز الأفضل في العام.

وقدم هازارد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب والتي توج بها جود بيلينجهام.

وقال هازارد خلال الحفل: "بعد الاعتزال أستمتع بالحياة وبأطفالي كشخص عادي".

وتابع "اعتزلت في الـ 32 من عمري ولكن بدأت مبكرا وغادرت منزلي في الـ 14 وقمت بما كل ما أريد وربما جسدي أخبرني أن أتوقف ولكن أنا سعيد بمسيرتي".

وتابع "سأتذكر اللحظات الجيدة فقط وأنسى اللحظات السيئة وبعد 15 عاما سأتذكر الجيد فقط حتى مع ريال مدريد لم تسر الأمور بشكل جيد ولكن قابلت أشخاص رائعين وبعضهم موجود اليوم".

هازارد بدأ مسيرته كلاعب محترف في صفوف ليل عام 2008 واستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات لعب خلالهم 160 مباراة وسجل 50 هدفا وصنع 53 آخرين.

وتوج هازارد مع ليل بالدوري الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية.

في 2012 انتقل هازارد إلى تشيلسي في فترة هي الأنجح في مسيرته.

وشارك النجم البلجيكي مع تشيلسي في 352 مباراة وخلالهم سجل 110 هدفا وصنع 92.

مع تشيلسي توج بالدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة الإنجليزية مرة.

في 2019 انضم هازارد لريال مدريد قادما من تشيلسي ولعب 4 سنوات ناجحين على مستوى الألقاب الجماعية ولكن غير ناجحين على المستوى الفردي.

وتوج هازارد مع ريال مدريد بالدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الإسباني مرة.

أما على المستوى الفردي فسجل هازارد 7 أهداف فقط مع ريال مدريد وصنع 12 خلال 76 مباراة شارك بهم.

ومع منتخب بلجيكا لعب 126 مباراة وسجل 33 هدفا وصنع 36 وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.

وكانت المحطة الأخيرة لهازارد مع ريال مدريد بالموسم الماضي والذي رحل بنهايته عقب فسخ التعاقد بين الطرفين.