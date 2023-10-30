الإشراف على الكرة ومتحدث رسمي ومدير تنفيذي مؤقت.. قرارات أول اجتماع لإدارة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد عن قراراته بعد اجتماعه الأول مساء اليوم الإثنين.

وقرر مجلس إدارة النادي الأبيض تكليف أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع كرة القدم.

كما تم تعيين طارق السعيد مشرفا على قطاع كرة السلة.

وتم تعيين حسن يسري مشرفا على قطاع كرة اليد.

وتولى أحمد مصطفى الإشراف على قطاع الكرة الطائرة.

كما تم تعيين أحمد سالم متحدثا رسميا باسم النادي.

كما تم تكليف هشام نصر نائب رئيس النادي قائما بأعمال المدير التنفيذي لحين اختيار المدير التنفيذي الجديد.

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي أنه لم يتم التطرق لملف تجديد عقد أحمد فتوح ظهير الفريق.

وفازت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بكل مقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك في انتخابات الجمعة 20 أكتوبر 2023.

ويتكون المجلس الحالي لنادي الزمالك من:

حسين لبيب - الرئيس

هشام نصر - نائب الرئيس

حسام المندوه - أمين الصندوق

أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي ومحمد طارق وعمرو أدهم وحسين السيد - أعضاء فوق السن

نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد - أعضاء تحت السن.