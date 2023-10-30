الكرة الذهبية - فينيسيوس يفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - الكرة الذهبية

توج فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل بجائزة سقراط للأعمال الخيرية من مجلة "فرانس فوتبول".

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية لجوائز الأفضل في العالم والمقدمة من فرانس فوتبول.

وتوج فينيسيوس بجائزة سقراط بناء على الأعمال الخيرية التي قام بها طوال العام الماضي 2023.

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وأصبح فينيسيوس هو ثاني لاعب يتوج بالجائزة عقب ساديو ماني في عام 2022.

وحل فينيسيوس ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب الأفضل في العالم بعام 2023.

وقال النجم البرازيلي عقب استلام الجائزة: "يجب أن نكون أقوياء ضد ظاهرة العنصرية وأن يكون جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة تلك الظاهرة وأنا حزين بالحديث عن هذا الأمر ولكن يجب أن نواصل في هذا الصراع حتى نقوم بالقضاء على العنصرية في كرة القدم".

وشارك فينيسيوس مع ريال مدريد بالموسم الماضي في 55 مباراة وخلالهم سجل 23 هدفا وصنع 21.

وحصل فينيسيسيوس على المركز السادس في قائمة اللاعبين الأفضل في عام 2023.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد الكرة الذهبية
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