بعد مباراة صنداونز.. الأهلي يخاطب كاف لوقف الأخطاء التحكيمية

أعلن الأهلي عن إرساله لخطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لوقف الأخطاء التحكيمية المتكررة التي يتعرض لها الفريق في المسابقات القارية.

وجاء ما أعلنه الأهلي كالتالي:

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي خاصة في المباريات الإفريقية الثلاث الأخيرة.

سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر 2023 أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني والتي أقيمت بدار السلام يوم 20 أكتوبر 2023.

وأخيرا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام صنداونز الجنوب إفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس.

كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية.

وطلب النادي في خطابه من "كاف" اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في تمام الثامنة من مساء بعد غدا الأربعاء على استاد القاهرة.

وخسر الأهلي مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

ووصلت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الإثنين بعد رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 تؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.