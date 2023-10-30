الكرة الذهبية - هالاند يتوج بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية - هالاند

حصل إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج على جائزة أفضل هداف لعام 2023.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

وأقيم اليوم حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2023 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

الجائزة تقدم بناء على ما قدمه اللاعبين في الموسم الماضي 2022/2023 مع الفرق والمنتخبات.

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وسجل هالاند برفقة مانشستر سيتي ومنتخب النرويج 56 هدفا في الموسم الماضي.

وقال هالاند عقب استلام الجائزة: ""التحرك وتسجيل الأهداف هو عملي ولذلك أنا هنا الآن ونصيحتي للشباب هي أنت يكونوا جاهزين في لجميع القرارات وأن يريدون تسجيل الأهداف دائما ويشعرون بالسعادة مع كل هدف ويشعرون برغبة كبيرة في التسجيل".

وتابع "ما حدث في موسمي الأول كان بسبب مزيج من زملائي والمدربين والإدارة وعندما تنظر للتمريرات التي أحصل عليها كانت رائعة".

وتوج هالاند برفقة مانشستر سيتي في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد توج بالجائزة في العام الماضي بعد أن سجل 57 هدفا في موسم 2021/2022.

إيرلنج هالاند بالون دور
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