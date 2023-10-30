إثارة الدقائق الأخيرة.. مودرن فيوتشر يفوز ويترك البنك الأهلي بلا نقاط

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

صورة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي

حقق مودرن فيوتشر الفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة كل من علي الفيل وأيمن الصفاقسي لصالح فيوتشر، بينما سجل سعيدو سنبوري هدف البنك الأهلي الوحيد.

الفوز رفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 12 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بنقطة واحدة بينما استمر البنك الأهلي بدون أي نقطة بتعرضه لخمس هزائم متتالية.

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البنك الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي نقطة منذ بداية الموسم الحالي.

التشكيل

بدأ البنك الأهلي المباراة بثنائي هجومي مكون من كريم بابمو وأسامة فيصل، بينما لعب فيوتشر بعلي الفيل وخالد رضا كقلبي دفاع.

أحداث المباراة

تقدم البنك الأهلي مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة برأسية مستغلا ركنية نفذها إبراهيم حسن.

وتعادل مودرن فيوتشر في الدقيقة الـ 42 عن طريق الصفاقسي برأسية أخرى بمتابعة لرأسية خالد رضا.

وفي الدقائق الأخيرة اشتعلت المباراة وتقدم مودرن فيوتشر في الدقيقة الـ 87 عن طريق علي الفيل بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة الـ 93 بعد لمسة يد على محمد ربيعة.

أحمد ياسر كان على تنفيذ ركلة الجزاء قبل أن يطلب منه جريندو تنفيذها ولكن الأخير أهدرها بالتسديد في العارضة.

وسيلعب مودرن فيوتشر مباراته المقبلة ضد إنبي على استاد القاهرة، بينما سيحل البنك الأهلي ضيفا على المصري.

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