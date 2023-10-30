إثارة الدقائق الأخيرة.. مودرن فيوتشر يفوز ويترك البنك الأهلي بلا نقاط

حقق مودرن فيوتشر الفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة كل من علي الفيل وأيمن الصفاقسي لصالح فيوتشر، بينما سجل سعيدو سنبوري هدف البنك الأهلي الوحيد.

الفوز رفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 12 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بنقطة واحدة بينما استمر البنك الأهلي بدون أي نقطة بتعرضه لخمس هزائم متتالية.

البنك الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي نقطة منذ بداية الموسم الحالي.

التشكيل

بدأ البنك الأهلي المباراة بثنائي هجومي مكون من كريم بابمو وأسامة فيصل، بينما لعب فيوتشر بعلي الفيل وخالد رضا كقلبي دفاع.

أحداث المباراة

تقدم البنك الأهلي مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة برأسية مستغلا ركنية نفذها إبراهيم حسن.

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جوووووول



سعيدو سنبوري يتقدم للبنك الأهلي على حساب فيوتشر مبكرا⚽ pic.twitter.com/R0ytemt7j4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 30, 2023

وتعادل مودرن فيوتشر في الدقيقة الـ 42 عن طريق الصفاقسي برأسية أخرى بمتابعة لرأسية خالد رضا.

وفي الدقائق الأخيرة اشتعلت المباراة وتقدم مودرن فيوتشر في الدقيقة الـ 87 عن طريق علي الفيل بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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عملوها تاااااني



فيوتشر يخطف الهدف الثاني أمام البنك الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة🔥🔥 pic.twitter.com/ZFDPFSYN2b — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 30, 2023

واحتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة الـ 93 بعد لمسة يد على محمد ربيعة.

أحمد ياسر كان على تنفيذ ركلة الجزاء قبل أن يطلب منه جريندو تنفيذها ولكن الأخير أهدرها بالتسديد في العارضة.

وسيلعب مودرن فيوتشر مباراته المقبلة ضد إنبي على استاد القاهرة، بينما سيحل البنك الأهلي ضيفا على المصري.