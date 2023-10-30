هل صوت لـ صلاح؟ ممثل الشرق الأوسط يكشف لـ في الجول تصويته في الكرة الذهبية

كشف الصحفي التونسي ظفر الله المؤذن المصوت عن منطقة الشرق الأوسط في جائزة الكرة الذهبية عن تصويته، مؤكدا هوية الفائز بالجائزة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وقال المؤذن في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا مفاجآت في الجائزة لأن الكل يعلم من التسريبات. ليونيل ميسي سيكون هو الفائز لسبب بسيط وهو أنه فاز بكأس العالم وأفضل لاعب في كأس العالم والدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي".

وأضاف "كل هذه الألقاب تشفع له للفوز على بالجائزة على حساب إرلينج هالاند صاحب الـ 4 ألقاب منها دوري أبطال أوروبا، وعلى حساب كيليان مبابي الذي لم يحقق كأس العالم ولكن حقق ألقابا محلية".

وعن تصويته في الجائزة قال: "هناك واجب تحفظ ولكني سأذيع هذا السر. لقد صوتت لميسي في المركز الأول، ثم هالاند ثانيا، ومبابي ثالثا، ورودري في المركز الرابع، أما الخامس فهو روبرت ليفاندوفسكي".

"لم يصوت لمحمد صلاح"

الصحفي التونسي ظفر الله المؤذن ومصوت منطقة الشرق الأوسط يكشف الفائز عن الكرة الذهبية واللاعبين الذين صوت لهم 📢

تصوير: محمد مندور pic.twitter.com/gEnhb1sTte

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