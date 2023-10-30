الكرة الذهبية – فائزة جديدة.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن فوز أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور".

التتويج هو الأول لبونماتي في تاريخها بالجائزة خلال نسختها الخامسة.

وتوجت لاعبة الوسط بجائزة أفضل لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023 ولعبت دورا بارزا في فوز إسبانيا بالبطولة، إذ سجلت 3 أهداف.

وشاركت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما في 6 مباريات خلال الموسم الجاري مع البلوجرانا مسجلة هدف واحد وصنعت ثلاثة أهداف.

وفي الموسم الماضي لعبت الإسبانية 23 مباراة وسجلت 9 أهداف وصنعت 10 أهداف.

ويتحدد مركز كل لاعب في القائمة عن طريق تصويت 100 صحفي حول العالم، وتتحدد الجنسيات من خلال أول 100 مركز في جدول تصنيف اتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتوجت أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة بالجائزة في العامين الماضيين ومن قبلها ميجان رابينو الفرنسية.