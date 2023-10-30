كأس الحرمين الشريفين – الخليج ينتصر على ضمك بمشاركة حامد وشريف

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

محمد شريف

فاز الخليج بقيادة محمد شريف على نظيره ضمك في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين عن طريق ركلات الترجيح 6-5.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم الخليج أولا عن طريق وو يونج جونج في الدقيقة 27 عن طريق ضربة حرة مباشرة.

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ولم يتأخر نيكولاي ستانشيو لاعب ضمك في الرد بنفس الطريقة ففي الدقيقة 33 سجل التعادل.

وشارك محمد شريف بشكل أساسي مع فريقه حتى خرج في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني في الدقيقة 93.

وعلى الجانب الآخر بدأ طارق حامد أساسيا رفقة ضمك ولعب المباراة كاملة.

وبالرغم من تحصل منصور الحمزي لاعب الخليج على البطاقة الحمراء بشكل مباشر في الدقيقة 105، لكن تماسك فريقه حتى وصل لركلات الترجيح.

وحصل حامد على ركلة الترجيح الرابعة لفريقه وتمكن من تسجيلها بعدما سدد الكرة بقوة في الزاوية اليمني لحارس المرمى الذي ذهب عكس اتجاه الكرة.

بذلك الفوز صعد الخليج لدور الـ8 من البطولة بانتظار القرعة لتحديد منافسه.

الخليج ضمك طارق حامد محمد شريف كأس خادم الحرمين الشريفين
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