الكرة الذهبية - محمد صلاح يحتل المركز الـ11 ضمن سباق أفضل لاعب في العالم
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 20:14
كتب : FilGoal
احتل محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول المركز 11 في القائمة النهائية لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقام في فرنسا والمقدم من قبل مجلة فرانس فوتبول.
ويعد هذا المركز هو الأكثر تراجعا لـ محمد صلاح منذ أن بدأ المنافسة في سباق الكرة الذهبية.
وكان أفضل مركز لـ محمد صلاح في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية في عام 2019 عندما احتل المركز الخامس.
وكرر صلاح المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين بحفل الكرة الذهبية في عام 2022 الماضي.
وإليكم تاريخ ترتيب محمد صلاح في الكرة الذهبية في السنوات الماضية:
2022 المركز الخامس
2021 المركز السابع
2020 إلغاء الحفل
2019 المركز الخامس
2018 المركز السادس
وخلال الموسم الجاري لعب محمد صلاح مع ليفربول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.