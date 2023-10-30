الكرة الذهبية - محمد صلاح يحتل المركز الـ11 ضمن سباق أفضل لاعب في العالم

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - الكرة الذهبية

احتل محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول المركز 11 في القائمة النهائية لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقام في فرنسا والمقدم من قبل مجلة فرانس فوتبول.

ويعد هذا المركز هو الأكثر تراجعا لـ محمد صلاح منذ أن بدأ المنافسة في سباق الكرة الذهبية.

وكان أفضل مركز لـ محمد صلاح في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية في عام 2019 عندما احتل المركز الخامس.

وكرر صلاح المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين بحفل الكرة الذهبية في عام 2022 الماضي.

وإليكم تاريخ ترتيب محمد صلاح في الكرة الذهبية في السنوات الماضية:

2022 المركز الخامس

2021 المركز السابع

2020 إلغاء الحفل

2019 المركز الخامس

2018 المركز السادس

وخلال الموسم الجاري لعب محمد صلاح مع ليفربول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

الكرة الذهبية بالون دور محمد صلاح منتخب مصر ليفربول
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