الكرة الذهبية - إيميليانو مارتينيز يحصل على جائزة ياشين كأفضل حارس في العالم

توج إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين بجائزة ياشين التي تقدم لأفضل حارس في العام.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية من مجلسة "فرانس فوتبول" لتقديم جوائز الأفضل في عام 2023.

إيميليانو كان قد توج مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر وحصل على جائزة أفضل حارس في البطولة.

وشهد الحفل مفاجأة لإيميليانو بحضور والده أثناء استلامه للجائزة.

وقال مارتينيز بعد استلام الجائزة: "يا لها من مفاجأة بحضور والدي هو دائما ما يسير خلفي في كل الأماكن عندما كنت طفلا، أريد أن أشكر زملائي في المنتخب من دونهم ما كان ذلك الأمر ممكننا".

وأضاف "نعم هذا أفضل تصدي في حياتي عندما أشاهد الإعادة ولا أعرف كيف فعلت ذلك، فرنسا كانوا الأبطال السابقين لكأس العالم وقدموا مباراة جيدة ومبابي قدم مباراة رائعة وعرف كيف يعود بفرنسا".

وحصل مارتينيز على المركز الـ 15 في ترتيب أفضل اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية.

وشارك مارتينيز مع أستون فيلا والأرجنتين الموسم الماضي في 50 مباراة خلالهم حافظ على نظافة شباكه في 22.

وتغلب مارتينيز في التتويج بالجائزة على كل من ياسين بونو وتيبو كورتوا وإيدرسون مورايش.

وجاء الترتيب النهائي لأفضل 5 حراس كالتالي:

1- إيميليانو مارتينيز.

2- إيدرسون مورايش.

3- ياسين بونو.

4- تيبو كورتوا.

5- مارك أندري تير شتيجن.

وكان تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد قد حصل على الجائزة في الموسم الماضي.