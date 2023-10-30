جائزة كوبا - بيلينجهام أفضل لاعب شاب في العالم

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام

فاز جود بيلينجهام نجم ريال مدريد بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في حفل الكرة الذهبية.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتفوق بيلينجهام على ثلاثي برشلونة جافي وبيدري وأليخاندرو بالدي.

كما تفوق أيضا على زميله إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد.

وكان مرشحا أيضا للجائزة راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ.

أيضا كان بين المرشحين أنتونيو سيلفا مهاجم بنفيكا، وتشافي سيمونز لاعب وسط لايبزج، وإلي واهي لاعب لانس الفرنسي.

ولعب بيلينجهام مع دورتموند 42 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي.

وسجل الإنجليزي 14 هدفا وصنع 7.

بنيما حقق انطلاقة مميزة للغاية مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفا في 13 مباراة.

وهذا كان ترشح بيلينجهام الثالث للجائزة، حيث حل ثانيا في 2021 وراء بيدري، وحل رابعا في 2022 التي فاز بها جافي.

وسبق لـ كيليان مبابي الفوز بالجائزة في 2018، بينما فاز بها ماتيس دي ليخت في 2019.

جود بيلينجهام جائزة كوبا الكرة الذهبية
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