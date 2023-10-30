استاد القاهرة لـ في الجول: 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي ضد صنداونز

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 19:04

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي - صنداونز

يستعد الأهلي لمواجهة نارية ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وكشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن عدد الحضور الجماهيري في المباراة.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com: "الأمن وافق على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي ضد صنداونز".

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وبحسب موقع تذكرتي فإن جميع تذاكر مواجهة الإياب بين الأهلي وصنداونز قد نفدت، إلا أنه لم يتم الكشف عن السعة المحددة لحضور المباراة بشكل رسمي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في تمام الثامنة من مساء بعد غدا الأربعاء على استاد القاهرة.

وخسر الأهلي مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

ووصلت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الإثنين بعد رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 تؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.

الأهلي ماميلودي صنداونز الدوري الإفريقي
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