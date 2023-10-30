ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وخلال الحفل يتم الكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم والذي يحصل على جائزة الكرة الذهبية. وكذلك أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية.

وكذلك أفضل مدرب في الرجال والنساء، وكذلك أفضل هدف والذي يحصل على جائزة بوشكاش.

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نهاية حفل الكرة الذهبية

ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

آيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم

رقم 5 - رودري - مانشستر سيتي

رقم 6 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

رقم 7 - خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي

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مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل نادي في العالم

إيرلينج هالاند يفوز بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف في العالم

إيمليانو مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

برشلونة يفوز بجائزة أفضل فريق نسائي

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد يفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية

رقم 8 - فيكتور أوسيمين - نابولي

رقم 9 - بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

رقم 10 - لوكا مودريتش - ريال مدريد

جود بيلينجهام يحصل على جائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في العالم

انطلاق مراسم توزيع الجوائز

وصول كيليان مبابي

وصول ليونيل ميسي إلى الحفل

ألفاريز: "أتفق مع ما قاله جوارديولا.. يجب أن يعطوا ميسي كرة ذهبية وأن تكون هناك كرة ذهبية أخرى لباقي اللاعبين يتنافسون عليها".

وصول إيرلينج هالاند وخوليان ألفاريز إلى الحفل

وصول فينيسيوس جونيور وجود ببلينجهام إلى الحفل

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11 - محمد صلاح - ليفربول

12 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

13 - ياسين بونو - إشبيلية - الهلال السعودي

14 - إليكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - برشلونة

15 - إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

16 - كريم بنزيمة - ريال مدريد - اتحاد جدة

17 - خيفيتشيا كفاراتسخيليا - نابولي

18 - جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

19 - هاري كين - توتنام - بايرن ميونيخ

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

21 - أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

22 - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

23 - أندري أونانا - مانشستر يونايتد

24 - بوكايو ساكا - أرسنال

25 - يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي

26 - جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

27 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان

28 - راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

28 - مارتن أوديجارد - أرسنال

30 - روبن دياز - مانشستر سيتي

بداية الكشف عن ترتيب أفضل 30 لاعب في العالم

انطلاق الحفل