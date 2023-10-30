معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:30

كتب : حامد وجدي

معتمد جمال - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

أعلن معتمد جمال المدرب العام للمقاولون العرب اعتذاره عن عدم استكمال مهمته في منصبه.

وكشف معتمد جمال لـFilGoal.com: "تقدمت باعتذاري لمجلس الإدارة عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق لأسباب شخصية".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة ومحمد عادل المشرف على الكرة على الفترة التي قضيتها مع الفريق وأتمنى لهما التوفيق".

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ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين بعد مرور 5 جولات.

وخسر المقاولون في المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب المقاولون في المباراة المقبلة ضد الأهلي يوم 4 نوفمبر المقبل، وقد تؤجل المواجهة في حالة تأهل الفريق الأحمر لنهائي بطولة الدوري الأوروبي.

المقاولون العرب الدروي المصري معتمد جمال
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