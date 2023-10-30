معتمد جمال يعلن عبر في الجول رحيله من الجهاز الفني للمقاولون العرب

أعلن معتمد جمال المدرب العام للمقاولون العرب اعتذاره عن عدم استكمال مهمته في منصبه.

وكشف معتمد جمال لـFilGoal.com: "تقدمت باعتذاري لمجلس الإدارة عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق لأسباب شخصية".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة ومحمد عادل المشرف على الكرة على الفترة التي قضيتها مع الفريق وأتمنى لهما التوفيق".

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين بعد مرور 5 جولات.

وخسر المقاولون في المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب المقاولون في المباراة المقبلة ضد الأهلي يوم 4 نوفمبر المقبل، وقد تؤجل المواجهة في حالة تأهل الفريق الأحمر لنهائي بطولة الدوري الأوروبي.