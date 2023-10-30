التشكيل - خماسي الزمالك السابق أساسي مع البنك الأهلي.. ومروان يقود هجوم فيوتشر
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:21
كتب : FilGoal
دفع نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي بالثلاثي كريم بامبو وأسامة فيصل وإبراهيم حسن في مواجهة فيوتشر.
كريم بامبو
النادي : البنك الأهلي
ويلعب البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
ويشارك 5 لاعبين سابقين من الزمالك في تشكيل البنك الأهلي الأساسي وهم محمد أبو جبل حارس المرمى وأحمد مدبولي، وثلاثي الهجوم بامبو وأسامة فيصل وإبراهيم حسن.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: محمد بسيوني – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو
الوسط: أحمد النادري – محمد فتحي – أحمد مدبولي
الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – إبراهيم حسن
بينما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي:
المرمى: محمود جنش
الدفاع: خالد رضا – علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي
الهجوم: غنام محمد – بيلو – عبد الكبير الوادي
الهجوم: محمد فاروق – أيمن الصفاقسي – مروان محسن
ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، والبنك يأتي في المركز الأخير دون نقاط.