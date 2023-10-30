التشكيل - خماسي الزمالك السابق أساسي مع البنك الأهلي.. ومروان يقود هجوم فيوتشر

دفع نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي بالثلاثي كريم بامبو وأسامة فيصل وإبراهيم حسن في مواجهة فيوتشر.

ويلعب البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويشارك 5 لاعبين سابقين من الزمالك في تشكيل البنك الأهلي الأساسي وهم محمد أبو جبل حارس المرمى وأحمد مدبولي، وثلاثي الهجوم بامبو وأسامة فيصل وإبراهيم حسن.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد بسيوني – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو

الوسط: أحمد النادري – محمد فتحي – أحمد مدبولي

الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – إبراهيم حسن

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

المرمى: محمود جنش

الدفاع: خالد رضا – علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي

الهجوم: غنام محمد – بيلو – عبد الكبير الوادي

الهجوم: محمد فاروق – أيمن الصفاقسي – مروان محسن

ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، والبنك يأتي في المركز الأخير دون نقاط.