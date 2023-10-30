بدون أهداف لثاني مرة.. التعادل يحسم مواجهة الداخلية والإسماعيلي

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

صورة مباراة الإسماعيلي والداخلية

تعادل الإسماعيلي مع الداخلية بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين للنقطة الرابعة في المركز الـ 14 والـ 16 بفارق الأهداف لصالح الإسماعيلي.

الإسماعيلي كان قد حصل على نقطتين فقط من أول 5 جولات بالموسم الماضي، بينما حصل الداخلية على نقطة واحدة بعد 5 مباريات.

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وقاد هاني عبد الباقي الداخلية في المباراة بعد رحيل ميمي عبد الرازق مدرب الفريق السابق.

المباراة هي الثانية التي تنتهي بالتعادل بدون أهداف في الدوري بعد مباراة إنبي وطلائع الجيش.

التشكيل

قاد أحمد سيد غريب وأنس شندي هجوم الداخلية، بينما لعب الإسماعيلي بياو أنور ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي وعمر الساعي.

أحداث المباراة

الداخلية بدأ بالمحاولة في الدقيقة الـ 22 بتسديدة بعيدة من نادر فرج.

الإسماعيلي رد بتسديدة أخرى من عمر الساعي في الدقيقة الـ 33 ولكن الزنفلي أخرجها إلى ركنية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للداخلية بعد تعرض محمود عبد العزيز للعرقلة في الدقيقة الـ 38.

ونجح محمد فوزي في التصدي لركلة الجزاء والتي سددها فانوم ألفريد.

وفي الشوط الثاني سيطر الإسماعيلي لمحاولة تسجيل الهدف الأول ولكن بدون فرص خطيرة.

وحاول ياو أور التسجيل من رأسية في الدقيقة الـ 84 ولكنها جاءت بجوار المرمى.

وكاد أحمد عماد أن يسجل هدفا قاتلا للداخلية في الدقيقة الـ 95 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش على ملعب الإسماعيلية، بينما سيحل الداخلية ضيفا على الجونة.

الإسماعيلي الداخلية الدوري المصري الممتاز
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