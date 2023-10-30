حاول الدخول بدون تذكرة.. العثور على جثة في ملعب نابولي بعد مباراة ميلان

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

نابولي

تم العثور على جثة في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" معقل فريق نابولي بعد مباراة الفريق مع ميلان في الدوري الإيطالي.

وظهر جثمان رجل يبلغ من العمر 42 عاما في موقف سيارات مهجور تحت مدرجات جماهير الفريق الزائر.

ووضعت الشرطة تصورا مبدئيا للحادث، وهو محاولة من الرجل لتسلق الملعب من أجل الدخول بدون تذكرة، قبل أن يسقط من ارتفاع 20 متر.

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وتم العثور على هذه الجثة في الساعات الأولى من صباح اليوم -الإثنين- لرجل من باكولي في جنوب نابولي.

وبحسب تقارير إيطالية، فإن أحد أصدقاء الراحل قد اعترف للشرطة بمحاولته لدخول الملعب بدون تذكرة معه، إلا أنه تراجع عن هذه الفكرة، عكس صديقه الذي فقد حياته.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

نابولي الدوري الإيطالي ميلان
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