روي كين: سأسحب شارة القيادة من برونو إذا كنت مدرب مانشستر يونايتد

هاجم روي كين محلل شبكة "سكاي سبورتس" برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بعد الدربي أمس ضد مانشستر سيتي.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كين في الاستوديو التحليلي: "بعد ما شاهدته في المباراة بالتأكيد سأسحب شارة القيادة من برونو بنسبة 100% إذا كنت المدرب".

وأضاف "أعلم أنه قرار كبير، لكن تم تغيير قائد الفريق من هاري مجواير إلى برونو، فيرنانديز ليس لديه سمات القائد".

وتابع "لا أشك أبدا في موهبة برونو، لكن ما رأيته منه من أنين ورفع ذراعيه في الهواء باستمرار للاعتراض، أمور غير مقبولة على الإطلاق".

وأنهى حديثه قائلا: "طبقا لصفات القائد هو عكس كل ما تتطلبه القيادة، يجب أن تبدأ التغيير سواء من الإدارة أو المدرب، سأبدأ بذلك لأن المدرب قادر على فعل ذلك ويقول إنني ارتكبت خطأ".

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة في المركز الثالث.