تقرير: تشيلسي يستهدف تدعيم الدفاع والهجوم في يناير

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد برينتفورد

يسعى نادي تشيلسي لدخول سوق الانتقالات الشتوية بشكل قوي من أجل تدعيم صفوفه مرة جديدة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس أن تشيلسي سيعمل على تدعيم مركز قلب الدفاع وكذلك المهاجم الصريح في يناير.

وذلك بسبب معاناة الفريق على مستوى الدفاع والهجوم رغم الصفقات الكثيرة التي أبرمها النادي الأزرق في الانتقالات الصيفية الماضية.

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ويعاني هجوم تشيلسي في ظل إصابة المهاجم الوافد الجديد كريستوفر نكونكو الذي لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

وكذلك عدم ظهور السنغالي نيكولاس جاكسون بشكل جيد في المباريات التي لعبها مع الفريق.

ومن ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف تشيلسي في يناير إيفان توني مهاجم برينتفورد.

على جانب الدفاع يعاني تشيلسي بشدة هذا الموسم واستقبل الفريق 11 هدفا في 10 مباريات.

ويضم خط دفاع تشيلسي هذا الموسم كل من تياجو سيلفا وأكسيل ديساسي وليفي كولويل وبينوا بادياشيل، بينما يعاني الفريق بسبب إصابة ويسلي فوفانا.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعد مرور 10 جولات.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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