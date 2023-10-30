دوري المحترفين – بترول أسيوط الفائز الوحيد مع تعادلين آخرين في الجولة السادسة
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 17:31
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم الإثنين ثلاث مباريات بالجولة السادسة لدوري المحترفين.
فاز بترول أسيوط على جمهورية شبين بهدفين دون رد، إذ سجل مصطفى صدفة وأحمد عربي، ويصل بترول أسيوط للنقطة التاسعة في جدول الترتيب.
وتعادل مكادي مع وي بهدف لكل منهما، فتقدم ناصر الفار لمكادي، وتعادل محمد بهاء لؤي لوي.
وتكررت نفس النتيجة في مباراة مصر المقاصة ضد النجوم، سجل أحمد أيمن للنجوم من ضربة جزاء، وتعادل يحيى زكريا لمصر المقاصة.
ومن المقرر أن يتم لعب خمس مباريات في نفس الجولة غدا الثلاثاء:
وادي دجلة ضد النصر للتعدين
راية ضد بتروجت
القناة ضد حرس الحدود
أبو قير للأسمدة ضد السكة الحديد
لافيينا ضد دكرنس
وتُختتم الجولة بمباراة طنطا ضد بروكسي يوم الأربعاء المقبل.
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