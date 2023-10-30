كاراتيه - ذهبية و4 برونزيات لأبطال وادي دجلة في بطولة العالم

نجح أبطال أندية وادى دجلة، في الفوز بـ5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني ببطولة العالم للكاراتيه.

وأشاد وادي دجلة بأن ذلك يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة النادي في إعداد اللاعبين الدوليين بشكل قوي للمساهمة مع المنتخبات الوطنية في تحقيق مراكز متقدمة بكبرى البطولات القارية والدولية، لرفع علم مصر على منصات التتويج.

وفاز بطل أندية وادى دجلة عبد الله ممدوح، بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه والتي أقيمت في المجر بـ وزن 75 كجم.

بينما توجت كل من منة شعبان، ومروة أحمد، وريم أحمد، ونورسين محمد بالميدالية البرونزية بنفس البطولة، بعدما تغلبن على لاعبات مصنفات في المراكز الأولى عالميًا من دول الصين، وتونس.

وبذلك يصبح "وادى دجلة" أكبر نادي يحقق ميداليات للمنتخب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها لاعبي الكاراتيه بأندية وادى دجلة، ميداليات للمنتخب الوطني في البطولات الكبرى، إذ سبق أن فازت أريج سعيد راشد بالمركز الثالث ببطولة البحر المتوسط وحصلت على وسام الدولة من الدرجة الثانية.

كما تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيما تتصدر منة شعبان التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن 68 كيلو بإجمالي عدد نقاط بلغ 3930 نقطة بعد فوزها بالميداليتين الذهبية والبرونزية في بطولة أفريقيا عام 2023.