انتهت كأس الحرمين الشريفين - ضمك (5)-(6) الخليج

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

ضمك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك ضد الخليج في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُلعب بطولة الكأس بنظام المباراة الواحدة أي بدون ذهاب وإياب، فمن ينتصر يتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ8.

ويتواجد الثنائي طارق حامد ومحمد شريف بشكل أساسي في المباراة.

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فواز الطريس يسجل الركلة الأخيرة للخليج ويمنح الفوز لفريقه والوصول لدور الـ8

عبد العزيز ماكين يهدر لضمك

خالد السميري يسجل السادسة للخليج

العنيزي يسجل السادسة لضمك

إيفو رودريجيز يسجل الركلة الخامسة للخليج

عبد العزيز الشهراني يسجل الضربة الخامسة لضمك

عبد الله السالم يسجل للخليج الركلة الرابعة

طارق حامد يسجل لضمك الركلة الرابعة

بندر المطيري يسجل للخليج الركلة الثالثة

نيكولاي ستانشيو يسجل لضمك الركلة الثالثة

خالد ناري يضيع للخليج الركلة الثانية

أحمد حاريسي يهدر الركلة الثانية لضمك

ليساندرو لوبيز يسجل الركلة الأولى للخليج

فاروق شافعي يسجل الركلة الأولى لضمك

انتهاء الشوط الثاني الإضافي والاتجاه لركلات الترجيح.

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق105 بطاقة حمراء لمنصور حمزي لاعب الخليج

بداية الشوط الأول الإضافي

نهاية الشوط الثاني والاتجاه إلى شوطين إضافيين

ق93 خروج محمد شريف ونزول عبد الله السالم

يتبادل الفريقان الخطورة

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق33 جووول التعادل لضمك سجله نيكولاي ستانشيو أيضا بضربة حرة مباشرة.

ق27 جووول للخليج عن طريق وو يونج جونج بتسديدة من ضربة حرة مباشرة.

بداية المباراة

طارق حامد الخليج محمد شريف ضمك كأس الخادم الحرمين الشريفين
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