تشكيل – طارق حامد ومحمد شريف أساسيان في مواجهة ضمك ضد الخليج

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 16:28

كتب : FilGoal

طارق حامد

يواجه ضمك نظيره الخليج في دور الـ16 من كأس خادم الحريمين الشريفين، وتُلعب بطولة الكأس بنظام المباراة الواحدة أي بدون ذهاب وإياب، فمن ينتصر يتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ8.

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك خلال مواجهة الخليج.

وعلى الجانب الآخر يشارك محمد شريف أساسيا في فريق الخليج.

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وجاء تشكيل ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فاروق شافعي - سنوسي هوساوي - سلطان فقيهي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

خط الهجوم: كيفن نكودو- أحمد الزين - أسان سيساي

بينما جاء تشكيل الخليج كالآتي:

حراسة المرمى: مروان الحيدري

خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

خط الوسط: وو يونج جونج - خالد ناري - عبد الإله هوساوي

خط الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز

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