التشكيل - محمد حسن أساسي مع الإسماعيلي أمام الداخلية.. وباسم مرسي بديل
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 15:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي الإسماعيلي تشكيل فريقه أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة.
وبدأ إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، بمحمد حسن أساسي في خط الوسط.
بينما يتواجد باسم مرسي على مقاعد بدلاء الإسماعيلي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - عمر الساعي
الوسط: محمد حسن - نادر فرج - محمد عبد السميع
الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور - مروان حمدي
ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.
ويتفوق الإسماعيلي على الداخلية بفارق الأهداف، إذ جمع الداخلية 3 نقاط في أول 4 جولات.
وتعرض كلا الفريقين للخسارة في ثلاث مباريات مقابل الفوز في لقاء وحيد.
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