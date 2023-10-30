شكوك حول إقامة مباراة بايرن في كأس ألمانيا

تحوم الشكوك حول إمكانية تأجيل مباراة ساربروكن ضد ضيفه بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا بسبب حالة الطقس.

ومن المفترض أن يحل بايرن ضيفا على ساربروكن في دور الـ32 من كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أنه من المرجح أن يتم تأجيل المباراة بسبب حالة الملعب بعد هطول الأمطار بغزارة في الأيام الأخيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إلغاء مباراة ساربروكن ضد دينامو دريسدن في دوري الدرجة الثالثة الألماني بين الشوطين لصعوبة استكمال مباراة يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس مدينة ساربروكن قراره حول إقامة اللقاء يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم النادي إن القرار قد يتخذ يوم الاثنين لأن محطات البث التلفزيوني تحتاج إلى التخطيط.

وأوضح أنه من غير المتوقع هطول أمطار في يوم المباراة نفسه.

ووفقا لصحيفة بيلد لن يكون من الممكن نقل الملعب إلى هومبورج أو كايزرسلاوترن، حيث تقام المباريات هناك مساء الثلاثاء.

وتم بيع تذاكر مباراة ساربروكن ضد بايرن منذ أسابيع بحضور 16 ألف متفرج.

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