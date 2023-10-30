خبر في الجول - أوسوريو يغيب عن مران الزمالك.. والموعد المتوقع لعودته

غاب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن تدريبات اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن أوسوريو قد غاب عن تدريبات الزمالك بسبب سفره خارج مصر لظروف عائلية.

وجاء سفر أوسوريو خارج مصر بالتنسيق مع الجهاز الفني لظروف عائلية على أن يعود خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يعود أوسوريو خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة زد في الدوري.

وكان الزمالك قد خسر أمام إنبي في الجولة الخامسة من الدوري بهدفين مقابل هدف واحد.

وتجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط بانتصارين وتعادلين وخسارة.

ويعاني زد من سلسلة تعادلات إذ تعادل في آخر ثلاث جولات خاضهم الفريق بالدوري.

ورفع زد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بانتصارين وثلاثة تعادلات.

ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة عقب مرور خمس جولات.