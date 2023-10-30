بسبب القبلة المثيرة للجدل.. فيفا يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني 3 أعوام

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 13:30

كتب : FilGoal

روبياليس - جيني هيرموسو - سيدات إسبانيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب بدر منه في نهائي كأس العالم للسيدات قبل أسابيع.

وتوجت إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية، واحتفل روبياليس مع لاعبات منتخب إسبانيا بتقبيلهن أثناء توزيع الميداليات، بينما لقطته مع جيني هيرموسو لاعبة إسبانيا والتي قبلها من الفم قد أثارت جدلا واسعا.

وذكر فيفا في بيان: "تم إيقاف روبياليس عن ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 3 سنوات بعد تقبيله لهيرموسو في نهائي كأس العالم".

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وثبت أن روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد انتهك المادة 13 من قانون الانضباط الخاص بفيفا.

وكان روبياليس قد اعتذر عما صدر منه خلال مراسم تتويج منتخب السيدات بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ورد روبياليس عن طريق فيديو مصور له وهو يعتذر لكل من تضرر من اللقطة وبرر موقفه بأنه لم يكون هناك سوء نية والأمر كان بسبب السعادة القصوى في الاحتفال.

وقال روبياليس في فيديو مصور نشرته صحيفة ماركا: "حققنا إنجازا تاريخيا وهو أحد أسعد الأيام في كرة القدم الإسبانية، بطولة العالم للسيدات هو شيء ظلوا يعملون من أجله لفترة طويلة".

وتابع "ولكن هناك أيضا حقيقة يجب أن أندم عليها وهو كل ما حدث بيني وبين لاعبة، لدي علاقة رائعة معهن ولكن كنت مخطئا بالتأكيد، يجب أن اعترف بذلك، لأنه في لحظة السعادة القصوى ودون أي نوايا سيئة حدث ما حدث بشكل عفوي بدون سوء نية من أي جانب".

وكشف رئيس الاتحاد الإسباني "لم يتم فهم الأمر بالصورة الصحيحة، رأيناه شيئا طبيعيا وليس بسوء نية على الإطلاق، ولكن في الخارج يبدو أن هناك اضطرابا قد تكون، وبالطبع إذا كان هناك أشخاص شعروا بالتضرر من ذلك يجب أن اعتذر لا يوجد خيار آخر".

وشدد "يجب عليّ التعلم من ذلك، وأنه عندما أكون رئيسا لمؤسسة لا تقل أهمية عن الاتحاد الإسباني أن أكون أكثر حرصا خاصة في الاحتفالات".

واختتم روبياليس تصريحاته "حزين لمواجهة أكبر نجاح في تاريخ كرة القدم النسائية الإسبانية بتعرض الاحتفال لتشويه إلى حد ما، علينا منح فريق السيدات الاحتفال بما يليق بهن".

لويس روبياليس
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