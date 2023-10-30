أياكس يعلن مدربه الجديد

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

أياكس - فينيورد

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعيين جون فان هت شخيب كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر النادي في بيان أن المدرب سيقود الفريق حتى 30 يونيو المقبل.

ولعب جون مع أياكس لأكثر من 10 مواسم، وتولى تدريب عدة فرق، كما تولى تدريب منتخب اليونان من قبل.

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الأسبوع الماضي، أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي إقالة مدربه ماوريس ستاين بسبب سوء النتائج.

وتولى ستاين تدريب أياكس في بداية الموسم الحالي ووقع عقد حتى 2026.

وقاد ستاين أياكس في 11 مباراة منذ بداية الموسم وخلالهم حقق الفريق الفوز في مباراتين وخسر 5 وتعادل 4 مباريات.

بعد رحيله، واصل أياكس السقوط بالخسارة من نظيره إيندهوفن بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من الدوري الهولندي.

وخسر فريق العاصمة للمرة الخامسة على التوالي في الدوري وتذيل جدول ترتيب الدوري الهولندي.

وجمع أياكس خمس نقاط فقط من 8 مباريات، بينما يتصدر إيندهوفن برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة من 10 مباريات.

أياكس
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