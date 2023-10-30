مدير بايرن: نود الاحتفاظ بموسيالا طوال مسيرته.. وهذا موقف نوير

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ

يود يان كريستيان دريسن مدير بايرن ميونيخ الاحتفاظ بجمال موسيالا نجم الفريق الشاب طوال مسيرته.

البالغ من العمر 20 عاما يتألق مع بايرن ويعد أحد المواهب المتفجرة في أوروبا.

وقال مدير بايرن في تصريحات لموقع br24: "نود الاحتفاظ بجمال موسيالا طوال مسيرته".

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وأضاف "جمال لاعب كرة قدم رائع الآن في هذا السن. لديه مواهب مذهلة، مع العديد من الفرص لمواصلة التطور".

وتابع "من الأفضل أن نبقيه معنا لأطول فترة ممكنة".

وعن مستقبل مانويل نوير، قال "لقد لعب مباراة واحدة فقط منذ عودته، أعتقد أن علينا السماح له باللعب من أجل استعادة مستواه، ثم سنجلس معا بهدوء في الوقت المناسب".

وأكمل "لقد حقق نوير إنجازات مذهلة مع النادي، ولدينا الكثير لنشكره عليه".

وأتم "لقد أظهرنا في الماضي أننا نريد الاحتفاظ باللاعبين ذوي الخبرة والموهبة لأطول فترة ممكنة. مانويل هو أحد هؤلاء اللاعبين. إذا استمر في اللعب بالمستوى الذي نريده، فلا يوجد سبب يمنعنا من الاستمرار معا".

وشارك نوير لأول مرة في مباراة دارمشتات هذا الأسبوع التي انتهت بفوز بايرن 8-0

وشهد الشهر الماضي عودة البالغ من العمر 37 عامًا إلى تدريبات بايرن الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة.

فبعد خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم 2022، ذهب نوير في رحلة تزلج حيث كسرت ساقه خلال حادث على المنحدرات.

جمال موسيالا مانويل نوير بايرن ميونيخ
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