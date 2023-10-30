طريق الأهلي - الرياضية: سانتو يرفض طلب إدارة اتحاد جدة بعودة العبود.. واللاعب يُصعد

دخل نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة في صدام جديد مع ناديه برفض إعادة لاعبه عبد الرحمن العبود للتدريبات الجماعية.

وكان نونو سانتو قد تعرض لانتقادات من جماهير اتحاد جدة بسبب تذبذب مستوى الفريق وتراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة اتحاد جدة طالبت سانتو بإعادة عبد الرحمن العبود جناح الفريق للتدريبات الجماعية ولكن المدرب البرتغالي رفض ذلك.

وطالب سانتو بإبعاد العبود دون تحديد فترة زمنية لقراره.

وبناء على ذلك طلبت إدارة اتحاد جدة من العبود إكمال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

وأشار التقرير إلى أن العبود ينوي تصعيد قرار تحويله للتدريبات الانفرادية للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم كون أنظمته تمنع هذا الإجراء.

وكان سانتو قد استبعد العبود من قائمة المعسكر الإعدادي بقرار فني، ويأتي ذلك بناء على خلافات بين المدرب واللاعب في الموسم الماضي.

ويرتبط العبود بتعاقد مع اتحاد جدة لمدة ثلاثة مواسم تنتهي في صيف 2026.

وخاض العبود 102 مباراة مع اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2019 قادما من الاتفاق.

ولعب العبود مباراتين رفقة منتخب السعودية في النسخة الأخيرة من كأس العالم.