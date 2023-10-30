مواعيد مباريات الإثنين 30 أكتوبر 2023.. طارق حامد ضد شريف في الكأس والكرة الذهبية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

نادي الخليج السعودي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 مواجهة مصرية على الملاعب السعودية ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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الدوري المصري

يحل الإسماعيلي ضيفا على الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء على استاد السلام في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف البنك الأهلي فريق مودرن فيوتشر في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري المحترفين

يشهد اليوم، ثلاث مباريات من منافسات دوري المحترفين المصري للقسم الثاني (أ).

وتقام المباريات الثلاثة في توقيت واحد بالثانية والنصف عصرا.

ويلعب مصر للمقاصة أمام النجوم، بينما بترول أسيوط ضد جمهورين شبين.

وأخيرا يلعب مكادي أمام نادي وي على استاد خالد بشارة بالجونة.

كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام اليوم ثلاث مباريات من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويلعب النجمة أمام الفيصلي في الثانية والربع عصرا.

بينما في مواجهة مصرية يواجه الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، فريق ضمك الذي يضم طارق حامد في الخامسة إلا ربع.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين الهلال أمام الحزم في تمام الثامنة مساء.

وتذاع جميع المباريات على شبكة قنوات SSC سبورت السعودية.

الكرة الذهبية

تجرى مراسم حفل الكرة الذهبية "البالون دور" في الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

وتشير التكهنات إلى فوز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالنسخة الحالية.

كأس خادم الحرمين الشريفين الدوري المصري الإسماعيلي
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