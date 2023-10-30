ميلان يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع نابولي

تعادل ميلان مع نظيره نابولي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان الروسونيري متقدما في النتيجة بهدفين دون رد، ولكن نابولي أدرك الفارق في الشوط الثاني.

وسجل هدفي ميلان أوليفييه جيرو، بينما سجل لنابولي ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري.

بهذا التعادل ارتفع رصيد ميلان للنقطة الـ22 في المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو، وكذلك نابولي الذي وصل للنقطة الـ18 في المركز الرابع.

التشكيل

أشرك ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الثلاثي المعتاد في الهجوم وهم كريستيان بوليسيتش وجيرو ورافاييل لياو.

The Rossoneri's starting XI for this night under the lights in Campania 📋#NapoliMilan #SempreMilan Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/5NtIvgiOXd — AC Milan (@acmilan) October 29, 2023

ولعب رودي جارسيا المدير الفني لنابولي في الأمام ببوليتانو وراسبادوري وخفيشا كفاراتسخيليا.

وصف المباراة

كانت المباراة في البداية دون هجمات خطيرة من قبل الطرفين حتى الدقيقة الـ17 وأصيب بيير كالولو مدافع الروسونيري وخرج ودخل ماركو بيليجرينو بدلا منه.

وبدأت المباراة في الاشتعال في الدقيقة 21 إذ تمكن جيرو من تسجيل الهدف الأول لميلان بعد هروبه من الدفاع وكسر التسلل واستغلال عرضية بوليسيتش وسكن الكرة في شباك الفريق الجنوبي برأسية متقنة.

صنع نابولي لأول مرة فرصة خطيرة في الدقيقة 26 إذ لم يتمكن بوليتانو من استغلال عرضية كفاراتسخيليا وأهدر الفرصة أمام الشباك الخالية.

جيرو لم يرحم الأتزوري وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد عرضية من دافيدي كالابريا وبنفس طريقة الهدف الأول فاستغل طوله وسجل برأسية في شباك أليكس ميريت حارس مرمى نابولي.

رأس جيرو يضرب من جديد.. القناص الفرنسي يسجل للمرة الثانية في مرمى نابولي #نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/6W6Vr8evqT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين دون رد.

شوط التعادل لنابولي

دخل نابولي في الشوط الثاني بشكل مختلف تماما ففي الدقيقة 49 قلص الفريق النتيجة بعدما توغل بوليتانو من الجهة اليمنى في مجهود فردي وسدد بقوة في مرمى مايك مانيان حارس ميلان لتسكن شباكه وتشتعل المباراة.

تقليص الفارق بهدف جميل.. بوليتانو يراوغ بمهارة ويسدد بقوة في المرمى #نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/6AIAWZMpKx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023

واستغل نابولي أجواء جماهيره وحماسهم بعد تقليص الفارق، فتعادل راسبادوري لفريق الجنوب في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة لم يتعامل معها ماينان بالشكل المطلوب.

نابولي يعود بعد التأخر بهدفين.. راسبادوري يسجل بتسديدة جميلة من ركلة حرة#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/S6JqLqQ7jK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023

وتعرض ناتان مدافع نابولي للطرد في الدقيقة 89 بعد تدخل قوي على لوكا روميرو جناح فريق الشمال.

وفي آخر ثواني المباراة كاد نابولي أن يخطف التعادل بعد تسديدة يسارية من كفاراتسخيليا ولكن أنقذها مانيان.

مباراة تحبس الأنفاس حتى اللحظة الأخيرة.. فرصة ضائعة من كفاراتسخيليا والحكم يطلق صافرة النهاية نابولي 2-2 ميلان #نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/OYdF2XikAt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023

وأطلق الحكم صافرة النهاية مباشرة لتنتهي بهدفين لكل فريق.

وتعتبر نتيجة التعادل لصالح يوفنتوس وإنتر إذ فاز الثنائي وزود الفارق مع ميلان ونابولي.