رئيس إنبي يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم قفة

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن نهج ناديه في تصعيد اللاعبين من قطاع الناشئين في ضوء الفوز الأخير على الزمالك في الدوري المصري.

وقال الشريعي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أقول للاعبين دائما أن مثل هذه النتائج أمام الفرق الكبيرة ترسخ شخصية الفريق".

وأضاف "نحافظ على طريقنا بنسبة 65% في صناعة اللاعبين الشباب".

وأوضح "في قائمة مباراة الزمالك كان هناك 9 من أبناء إنبي في الملعب، وهذا رقم كبير لم يحدث منذ فترة".

ونفى الشريعي وصول أي عروض من الأهلي أو الزمالك لمهاجم الفريق أحمد أمين قفة.

وقال: "لم تحدث أي اتصالات ولا حتى لاستطلاع الرأي".

وأضاف "أعتقد أن الخروج الأفضل له سيكون داخل مصر خصوصا أن مركز المهاجم يعاني من مشكلة في الدوري المصري".

أما عن محمد حمدي ظهير الفريق قال: "داخل مصر لن يلعب محمد حمدي لفريق غير إنبي كما قلت من قبل. لا للأهلي ولا للزمالك".

وعن شعار "مصنع النجوم" المكتوب على حافلة النادي قال: "أنا من اخترت هذا الشعار ويجب أن نحوله لعقلية نؤمن بها جميعا".

وواصل إنبي تعزيز تفوقه على الزمالك في المواجهات المباشرة الأخيرة وحقق فوزا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

ورفع إنبي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس محققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.