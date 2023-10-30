تخطى برشلونة.. أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث بالفوز على ألافيس

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 00:03

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - أتليتكو مدريد ضد ألافيس

حقق أتليتكو مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون مقابل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 25 في المركز الثالث ليتخطى برشلونة بفارق نقطة ويكون بعيدا عن ريال مدريد وجيرونا صاحبا الصدارة بفارق ثلاثة نقاط.

تقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول عن طريق رودريجو ريكيلمبي بعد أن مر من مدافع ألافيس وسدد الكرة بطريقة رائعة في الشباك في الدقيقة الـ 26.

أخبار متعلقة:
مدرب الوداد: لا زلت أبحث عن المثالية.. هذا ما كان ينقصنا أمام الترجي صاحب هدف فوز الوداد: ليس من السهل التسجيل أمام الترجي مدرب الترجي: لعبنا جيدا بالرغم من الهزيمة.. والرد في رادس بن شريفية رغم الهزيمة من الوداد: حققنا ما نريده بنسبة 70%

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني بعد أن انفرد بالمرمى مستغلا تمريرة من كوكي.

الهدف كان هو السادس لموراتا في الدوري منذ بداية الموسم والتاسع في جميع البطولات.

وسجل أندير جويفارا هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة الـ 96 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وسيحل أتليتكو مدريد ضيفا في مباراته المقبلة على لاس بالماس يوم الجمعة 3 نوفمبر بينما سيلعب ألافيس في الدور الأول من كأس الملك ضد ديبورتيفو مورسيا.

أتليتكو مدريد الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس
نرشح لكم
ضربة قوية لريال مدريد.. إصابة تشواميني وغيابه لنهاية العام فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو رحل ولكن بيلينجهام هنا برشلونة يدين الهتافات العنصرية في الكلاسيكو ويعلن فتح تحقيق عاجل بيلينجهام عن أرقامه مع ريال مدريد: لم أكن في أفضل حالاتي.. وأحب العودة في النتيجة ريال مدريد يتخطى الـ 300 هدف.. و500 مباراة لمودريتش في أبرز أرقام كلاسيكو الأرض ماركا تكشف ما حدث في اشتباك تشافي مع فينيسيوس جونيور أنشيلوتي: قدمنا شوط أول للنسيان.. وبيلينجهام قد يسجل 25 هدفا بسهولة أراوخو عن هزيمة الكلاسيكو: خسرنا العام الماضي ولكن توجنا بالدوري
أخر الأخبار
ميلان يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع نابولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم قفة 2 ساعة | الدوري المصري
تخطى برشلونة.. أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث بالفوز على ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
وكيله: فتوح يمتلك 4 عروض مصرية.. وأمر واحد قد يعيق تجديده مع الزمالك 2 ساعة | ميركاتو
صاحب هدف فوز الوداد: ليس من السهل التسجيل أمام الترجي 2 ساعة | الوطن العربي
مدرب الترجي: لعبنا جيدا بالرغم من الهزيمة.. والرد في رادس 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الوداد: لا زلت أبحث عن المثالية.. هذا ما كان ينقصنا أمام الترجي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بن شريفية رغم الهزيمة من الوداد: حققنا ما نريده بنسبة 70% 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا