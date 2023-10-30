تخطى برشلونة.. أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث بالفوز على ألافيس

حقق أتليتكو مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون مقابل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 25 في المركز الثالث ليتخطى برشلونة بفارق نقطة ويكون بعيدا عن ريال مدريد وجيرونا صاحبا الصدارة بفارق ثلاثة نقاط.

تقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول عن طريق رودريجو ريكيلمبي بعد أن مر من مدافع ألافيس وسدد الكرة بطريقة رائعة في الشباك في الدقيقة الـ 26.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني بعد أن انفرد بالمرمى مستغلا تمريرة من كوكي.

الهدف كان هو السادس لموراتا في الدوري منذ بداية الموسم والتاسع في جميع البطولات.

وسجل أندير جويفارا هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة الـ 96 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وسيحل أتليتكو مدريد ضيفا في مباراته المقبلة على لاس بالماس يوم الجمعة 3 نوفمبر بينما سيلعب ألافيس في الدور الأول من كأس الملك ضد ديبورتيفو مورسيا.